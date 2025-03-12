Москва, 12 марта, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не выйдут из Североатлантического альянса (НАТО) при президенте США Дональде Трампе. Такое мнение 12 марта в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

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«Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти», ― отметил министр.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил при этом, что глава Белого дома высказывал требование к странам альянса нарастить соответствующие расходы для того, чтобы сохранить защиту со стороны США.

«Он сказал прямо, что если страны-члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо. Ещё предстоит обсудить, сколько необходимо, — 2,5 или 5% [от ВВП]», ― отметил Лавров.

Американский лидер также заявил, что те, кто соответствует критериям по доле ВВП, которая должна вноситься в бюджет НАТО, получат гарантии безопасности от США, напомнил глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в декабре 2024 года, когда он был избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Он заявлял, что в противном случае не будет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в блоке.

7 марта глава Белого дома в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны. Он пригрозил, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Президент также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если стране потребуется защита.

Американский госсекретарь Марко Рубио 26 февраля заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды. Он уточнил, что имеет в виду богатые страны Западной Европы.

2 марта американский предприниматель и мультимиллиардер, глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. 9 марта Маск согласился с тем, что Европа считает США «банкоматом», и снова выступил в поддержку идеи выхода страны из НАТО.