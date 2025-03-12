Москва, 12 марта, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Лаврову задали вопрос, на каких условиях Россия могла бы принять присутствие военных стран НАТО в качестве миротворцев на Украине.

«Ни при каких условиях. Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что «ничего об Украине без Украины», но делают все против России без России. Когда президента США Дональда Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что еще слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» — ответил министр.

Он добавил, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, который сохранит памятник Степану Бандере и запрет на русский язык, продолжит устраивать марши и факельные шествия с символикой дивизий СС.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Лавров заявил, что разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины после мирного урегулирования выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного». Он отметил, что неонацистский режим принял серию законов, истребляющих русскую культуру, язык, средства массовой информации, запретил украинскую каноническую православную церковь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта подчеркнула, что Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта. Она добавила, что Москва считает истинным намерением выступающих за временное перемирие Франции и Великобритании предоставление передышки киевскому режиму, чтобы не допустить обвала фронта украинской армии.

Лавров 6 марта заявил, что военный контингент стран ЕС на Украине будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Он добавил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.