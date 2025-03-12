Москва, 12 марта, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Украина могла бы сохранить территорию в границах 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Об этом 12 марта в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса», ― пояснил министр.

Лавров указал, что Киев для того, чтобы сохранить границы должен был соблюдать Минские соглашения. Однако, киевский режим под влиянием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

«Джонсон велел украинцам не подписывать [договор] и продолжать бороться», ― напомнил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представители Украины неоднократно отмечали, что хотят получить от США и европейских стран гарантии безопасности до заключения мирного соглашения. Кроме того, руководители киевского режима заявляли о желании вернуться к границам 2022 года (с Херсонской и Запорожской областями и частью ДНР и ЛНР), 2014 (со всеми ранее входившими в её состав регионами, кроме Крыма) или 1991 года (с Крымом).

Один из членов американской делегации на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии 11 марта заявил, что участники делегации США «не хотят ничего слышать» от представителей Киева о возможности возвращения Украины к границам 2014 или 2022 года. Журналисты телеканала Sky News отметили, что Киеву «придётся пойти на некоторые довольно болезненные уступки».

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Кроме того, он сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года и что она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет отказываться от «своих» территорий.

Депутат Верховной рады Анна Скороход считает, что Украина не может вернуться к границам 1991 года, в этом вопросе уже пройдена точка невозврата.