Москва, 12 марта, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине формируется не за рубежом, а в самой Российской Федерации. Об этом 12 марта в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры США и Украины в Саудовской Аравии.

ТАСС/ EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Дипломат подчеркнула, что именно из Москвы будут приходить главные новости, а не с переговоров в Джидде.

«Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри Российской Федерации», ― отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, США и Украина провели переговоры в Джидде 11 марта. По их завершении представители киевского режима заявили о готовности согласиться на прекращение огня на 30 дней. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Россия не питает иллюзий. Москва не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, заверил парламентарий.

Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США, заявил 12 марта вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв. По его словам, в Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, катастрофическая ситуация на фронте спровоцировала Украину пойти на перемирие. Резкое стремление киевского режима прекратить военные действия является лукавством, считает он.