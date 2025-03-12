Вашингтон, 12 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс».

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 7:4. В составе «Вашингтона» хет-трик оформил белорусский нападающий Алексей Протас. Ещё по шайбе забросили Дилан Строум, Энтони Бовиллье, Пьер-Люк Дюбуа и Ник Дауд.

На счету Овечкина теперь 1603 очка в регулярных чемпионатах НХЛ — 886 голов и 717 результативных передач.

Как ранее передавало ИА Регнум, Овечкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в НХЛ. Матч с «Анахаймом» стал для него 1475‑м.

По прогнозам НХЛ от 8 марта, Овечкин может установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола), в домашней игре против «Каролина Харрикейнз» 11 апреля.

В матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта Овечкин забросил 886-ю шайбу.