Луганск, 12 марта, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Российские военные закрепились на новых позициях северо-западнее поселка Червоная Диброва Кременского района в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 12 марта со ссылкой на собственные источники сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На сватовско-кременском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение. В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось продвинуться на 300 м вдоль автодороги Ямполовка ― Торское», ― написал Марочко в Telegram-канале.

Он сообщил, что российские силы уничтожили опорный пункт украинских формирований юго-западнее Кременной. Также на этом участке российские подразделения улучшили тактическое положение, заняв более выгодные позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта в ходе боевых действий на красноармейском направлении российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, где находились шесть операторов дронов. Объект ликвидировали с помощью высокоточного снаряда «Краснополь», выпущенного из 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» бойцами 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии, входящей в состав группировки «Центр».

Минобороны РФ 11 марта проинформировало об освобождении за сутки 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. В ведомстве уточнили, что противника выбили из Агронома, Богдановки, Бондаревки, Дмитрюкова, Зазулевки, Ивашковского, Колмакова, Кубаткина, Мартыновки, Михайловки, Правды и Южного. Всего за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 66,5 тыс. военных и тысячи единиц техники, в том числе 391 танк, 311 боевых машин пехоты и 272 бронетранспортёра.

Постпред России при ООН Василий Небензя 11 марта сообщил, что Вооруженные силы Украины с огромными потерями бегут со своих позиций в Курской области. По его словам, площадь освобождённой ВС РФ территории в Курской области измеряется «десятками квадратных километров».