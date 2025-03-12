Москва, 12 марта, 2025, 08:31 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не считает нужным эвакуировать раненых бойцов с линии фронта. Об этом рассказал пленный украинский военный Евгений Полторацкий.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Трехсотых не забирают, говорят, что смысла нет забирать», ― процитировал ТАСС пленного.

По его словам, бойцов загоняют на передовую и назад могут вообще не забрать, пока они не погибнут.

Полторацкий также рассказал, что в рядах украинской армии царят беззаконие и жестокость. Так, военнослужащих ВСУ могут отправить в отпуск при условии, что половину отпускного пособия они отдадут командирам.

Пленный сообщил, что его мобилизовали на улице и через два дня отправили на полигон, где подготовку проводили инструкторы НАТО. Полторацкий отметил, что отказывался идти на передовую, попав на фронт, из-за чего его избили и отправили в окопы насильно.

Он призвал украинских военных сдаваться в плен.

«Потому что лучше сдаться, чем умереть ни за что», — заключил боец ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный Александр Прогунов 8 марта рассказал, что украинское командование относится к военным как к мясу, отработке. На фронт мужчина попал практически с улицы. Сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) схватили его на остановке, заломили руки и отвезли на медкомиссию. Затем его отправили на фронт в Сумскую область.

Бойцы группировки российских войск «Север» со ссылкой на радиоперехваты разговоров украинских военных сообщили, что командование ВСУ приказало отрезать конечности и пальцы убитым в Курской области бойцам. Биоматериалы ВСУ собирают из-за того, что не успевают эвакуировать ликвидированных бойцов, но должны зафиксировать потери.

Командир одного из российских подразделений сообщил, что украинские боевики не эвакуируют своих тяжелораненых сослуживцев, бросая их в Курской области. На одном из отбитых ВС РФ опорных пунктов обнаружили украинского военного с перевязанной головой и подсоединенной к вене трубкой от ёмкости с прозрачной жидкостью.

Военнослужащий 110-й бригады украинской армии ранее сообщил, что командование ВСУ распорядилось не увозить тела погибших украинских бойцов с поля боя в зоне проведения спецоперации. Он пояснил, что это делается для сокрытия реальных потерь. Оставшиеся на позициях числятся пропавшими без вести.