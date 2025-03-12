Москва, 12 марта, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Туристы из России могут отказаться от отдыха в Турции из-за участившихся в стране случаев смерти людей от употребления контрафактных алкогольных напитков. Об этом 12 марта пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник на туристическом рынке республики.

Антон Белицкий/ТАСС

«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов», — отметил собеседник агентства.

Он допустил, что путешественники могут рассмотреть альтернативные страны для отдыха, что приведет к снижению потока туристов, но пока говорить о критической ситуации не приходится.

По его словам, есть риск того, что у туристов снизится доверие к качеству алкогольных напитков на курортах Турции.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что закрытие более 250 турецких отелей никак не повлияет на российских туристов, которые желают посетить эту страну в качестве места проведения летнего отдыха. По его словам, закрытые отели не являются «топовыми» и не пользуются большим спросом у российских туристов.

Ранее турецкие власти после трагического пожара в гостинице в Карталкае в Болу, в результате которого погибло 78 человек, провели проверки в отелях по всей стране. По итогам этих проверок в республике было закрыто свыше 250 отелей, не отвечающих требованиям безопасности.