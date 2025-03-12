Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в Telegram-канале 12 марта уточнил суть заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, отметившей, что Трамп поставил Зеленского на место, учитывая заявленную готовность киевского режима объявить 30-дневное прекращение огня после переговоров в Саудовской Аравии. «Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, Трамп поставил Зеленского на место», — отметил политик. Подчеркнув, что любые договорённости по украинскому конфликту будут происходить на условиях российской стороны, а не американской, Косачёв также напомнил, что Россия наступает и «реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1112-й день специальной военной операции (СВО).

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Самое главное — не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями, дать переговорщикам поработать. «Победа будет за нами», — заявил Константин Косачёв.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня», — заявил накануне депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. В разговоре с ТАСС парламентарий также отметил, чтосами переговоры и массированная террористическая воздушная атака 11 марта, в ходе которойсредства ПВО сбили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России, «смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну».

То, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию, неоднократно подчёркивал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.

Тем временем российская армия продолжает наступление по всем фронтам. В частности, бойцы группировки войск «Север» сообщают, что только за 11 марта в ходе упорных боёв в курском приграничье от оккупантов освобождены: Казачья Локня, поселок Мирный, хутора Дмитрюков и 2-й Княжий, а также слобода Замостье. А всего со времени вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область российские военнослужащие освободили уже более 30 населенных пунктов, следует из подсчётов ТАСС, произведённых к 10 марта 2025 года на основе данных Минобороны России.

«Ночью продолжились боевые действия за райцентр — Суджу, восточная часть которой уже находится под контролем российских войск», — отмечается 12 марта в Telegram-канале «северян».

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