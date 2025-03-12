Екатеринбург, 12 марта, 2025, 07:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из общежития специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ поступили в больницу с острым гастроэнтеритом 20 человек. Подробности сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Всего к медикам обратились 27 студентов в возрасте от 16 до 18 лет.

По информации ведомства, в общежитии университета зарегистрировано массовое заболевание. По предварительным данным, диагноз у всех — «острый гастроэнтерит». В стационары госпитализированы 20 человек.

В общежитии работают пять бригад скорой помощи, медики продолжают обследование по выявлению заболевших.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало своё эпидрасследование.

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