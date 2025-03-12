Москва, 12 марта, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Семеро украинских бойцов организованно сдались в плен российской группировке войск «Запад» в районе Новолюбовки на сватовском направлении фронта. Об этом сообщили российские силовики.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Под натиском бойцов группировки войск «Запад» ВС России оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — уточнил «РИА Новости» представитель силовых ведомств.

Также на отбитых у ВСУ позициях были обнаружены застреленными своими же сослуживцами двое украинских военных.

Сдачу в плен группы бойцов ВСУ запечатлели видеокамеры.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что только за неделю 35 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным в зоне проведения спецоперации. За это же время силы противовоздушной обороны армии России сбили 21 американскую управляемую авиационную бомбу JDAM, пять ракет реактивных системы залпового огня HIMARS и 637 дронов самолётного типа.

Вооруженные силы Украины с огромными потерями бегут со своих позиций в Курской области, заявил 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя. Он добавил, что площадь освобождённой ВС РФ территории в Курской области измеряется «десятками квадратных километров».

Минобороны РФ 11 марта проинформировало об освобождении за минувшие сутки 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. В ведомстве уточнили, что противника выбили из Агронома, Богдановки, Бондаревки, Дмитрюкова, Зазулевки, Ивашковского, Колмакова, Кубаткина, Мартыновки, Михайловки, Правды и Южного. Всего за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 66,5 тыс. военных и тысячи единиц техники, в том числе 391 танк, 311 боевых машин пехоты и 272 бронетранспортёра.