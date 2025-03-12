Брянск, 12 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. В ночь на 12 марта силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник над регионами России.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации Минобороны, над Брянской областью сбили 12 дронов, пять — над Черным морем, еще два — над Курской областью, по одному — над Калужской областью и Крымом.

Информация о последствиях на земле от упавших обломков БПЛА не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 12 марта взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве, Харькове и Днепре.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. Наиболее массированному налёту подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

В Подмосковье в результате атаки дронов погибли три человека. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям.

Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США. В Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте, подчеркнул вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв.