Нуук, Дания, 12 марта, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде категорически отверг общение с российскими журналистами, отвечая при этом на вопросы остальных СМИ. Об этом сообщило «РИА Новости».

IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде

Отмечается, что около единственного избирательного участка в столице Гренландии Нууке были установлены стенды пяти партий на проходящих парламентских выборах. На них отразили информацию о кандидатах, принимающих участие в голосовании. Партия Эгеде «Инуиты Атакатигиит» не стала исключением. Премьер с улыбкой раздавал комментарии для подходящих к нему журналистов со всего мира. Однако при упоминании российского СМИ улыбка с его лица пропала. Политик перед уходом холодно отказался от общения с журналистом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что ситуация с русофобией в западных странах вряд ли изменится в случае урегулирования конфликта на Украине. Русофобия сильно укоренилась в политике США, Великобритании, Франции и Германии, уточнил он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. Он добавил, что в некоторых государствах не только переписывают историю, но реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Так, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подчеркнул Путин.