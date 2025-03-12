* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 12 марта, 2025, 07:24 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский дал приказ уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), причастного к преступлениям ВСУ в Курской области. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Главком ВСУ Александр Сырский

«Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его в критический момент», — написала Безуглая в Telegram-канале.

Россия Красильникова обвиняет в массовых убийствах.

Как сообщало ИА Регнум, СК России возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений на территории Курской области. Согласно информации следствия, украинские военные под руководством генерала незаконно пересекли границу России и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет и беспилотников.

6 августа украинские боевики использовали снаряжённый взрывным устройством дрон для атаки на гражданскую машину в городе Судже. В автомобиле находились мирные жители, в том числе двое детей. В результате атаки со стороны ВСУ ранения получили дети и водитель авто.