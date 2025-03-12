ДНР, 12 марта, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования наносят массированные артиллерийские удары по Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике для дальнейшего обвинения российской армии в обстрелах города. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Противник устраивает провокации в Красноармейске, нанося массированные удары по центру города, микрорайону Лазурный и посёлку в западной части, который в народе называют Дурняк. Используют в основном тяжёлую артиллерию. Цель — обвинить Россию, привлечь к этому как можно больше внимания», — приводит ТАСС заявление силовиков.

Для атаки ВСУ также применяют дроны, нанося удары по гражданскому населению и по уцелевшим домам.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 11 марта по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) заявил о готовности Украины принять предложение американской делегации о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. При этом режим может быть продлён по взаимному согласию сторон.

Катастрофическая ситуация на фронте спровоцировала Украину пойти на перемирие, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его мнению, резкое стремление Киева прекратить военные действия является лукавством.

Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США. В Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте, подчеркнул вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв.