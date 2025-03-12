Вашингтон, 12 марта, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Военные власти США и Великобритании заявили, что совместные учения имеют «жизненно важное» значение для сдерживания России в Европе. Это стало проявлением единства после того, как президент Дональд Трамп попытался наладить отношения с Москвой. Всё это вызвало сомнения в приверженности Вашингтона принципам НАТО. Об этом написало Reuters.

NATO North Atlantic Treaty Organization

Британский офицер Джонни Стрингер, занимающий должность заместителя командующего военно-воздушными силами НАТО, и генерал-майор Джейсон Армагост, командующий 8-й воздушной армией США, заявили, что совместные учения будут продолжены. При этом военные подчеркнули, что не хотят вмешиваться в политические вопросы, а сотрудничество США и Европы укрепляет безопасность. За последнее время было совершено «девять совместных миссий в Европе».

Стрингер отметил, что эти миссии являются «важными посланиями» для президента России Владимира Путина и нужны для подготовки, в случае необходимости, к войне. Оба заявили, что готовы оставить «политику политикам».

Как сообщало ИА Регнум, представители США предупредили страны — участницы НАТО о намерении отказаться от планирования военных учений в Европе. При этом инициатива не затронет запланированные на 2025 год тренировки.

Если решение будет принято, государствам альянса придется планировать тренировки без американского присутствия или с участием лишь небольших военных подразделений США.

Дональд Трамп 6 марта заявил, что страна не будет защищать государства НАТО, которые не вносят справедливый вклад в финансирование обороны. Он также выразил сомнение касаемо того, что страны — члены альянса придут на помощь для защиты США.