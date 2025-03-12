Москва, 12 марта, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США. В Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте, заявил 12 марта вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

«Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — написал сенатор в Telegram-канале.

Комментируя встречу США и Украины в Джидде он отметил, что условия на переговорах были американские, а не украинские, в Киеве соглашаются с тем, что им говорят.

Косачёв призвал не мешать работе переговорщиков, подчеркнув, что победа будет за Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Россия не питает иллюзий. Москва не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, заверил парламентарий. Для РФ неприемлемы шантаж и запугивание, добавил он.

Дональд Трамп добивается скорейшего урегулирования конфликта на Украине, так как хочет сформировать новый миропорядок, считает бывший британский дипломат и экс-сотрудник британской разведки MI-6 Алистер Крук. По его словам, Украина является препятствием на пути президента США к достижению изначальной цели — глобальной перезагрузки.