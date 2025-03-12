Вашингтон, 12 марта, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Michael Miller Александр Овечкин

«Вашингтон» на выезде 11 марта играет против «Анахайма», уступая 1:2 в первом периоде. Овечкин успел сделать голевой пас. Он проводит 1475‑й матч.

39‑летний россиянин вышел на чистое 28-е место среди игроков НХЛ за всю историю по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах. Он обошел Дуга Гилмора (1474) и приблизился к результату Уэйна Гретцки (1487), который занимает 25-е место.

Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин не готов продлевать контракт с американским клубом НХЛ. Спортсмен допустил вариант возвращения в московское «Динамо».

По прогнозам лиги от 8 марта, капитан «Вашингтон Кэпиталз» может установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Гретцки, 11 апреля в домашней игре против «Каролина Харрикейнз».

Александр Овечкин в матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта забил 886-ю шайбу, заработав 1600 очков в лиге.