Вашингтон, 12 марта, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Левитт, многие сомневались, что удастся добиться понимания с украинской стороны, но Трамп — «мастер заключения сделок, верховный переговорщик».

«Президент поставил президента Зеленского на его место, заявил, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», — сказала 11 марта Левитт в эфире телеканала Fox News.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Зеленский принял условия американской делегации после переговоров двух сторон.

Как сообщало ИА Регнум, катастрофическая ситуация на фронте спровоцировала Украину пойти на перемирие. Резкое стремление киевского режима прекратить военные действия является лукавством, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Зеленский 11 марта по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) заявил о готовности Украины принять предложение американской делегации о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. При этом режим может быть продлён по взаимному согласию сторон.