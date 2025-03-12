ДНР, 12 марта, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Боец российской армии Виталий с позывным Сухой не задумываясь отдал свою жизнь, закрыв мать с маленьким ребенком от обстрела украинских военных. Подробности рассказала «РИА Новости» жительница села Шевченко в Донецкой Народной Республике.

ИА Регнум

По словам женщины, у нее дома был генератор, они заряжали соседям телефоны, в один из дней к ним зашел Виталий. Познакомились, разговорились. Сухой потом ещё не раз проведывал семью, приносил гостинцы.

В последний раз он пришел с утра, когда был туман, чтобы операторы дронов ВСУ не видели, куда заходят российские военные, и не подставлять под удар мирное население.

«В тот день как раз выпустили дрон «Бабу-яга». Прилетела и начала нас расстреливать. Виталий как раз был у нас. Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, муж обгорел, у внучки ручка обгорела. Внучке год и шесть месяцев на тот момент было. Спасибо и Царство Небесное Виталию, он спас, закрыл мою дочку, мою внучку. Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл», — со слезами вспоминала женщина.

По ее словам, у бойца должна была родиться дочь, он показывал снимки с УЗИ и очень гордился этим.

«Я только хочу, чтобы увидела его семья, увидела его жена, его дочь, что ее отец пожертвовал собой. Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я просто хочу, чтобы это знали», — добавила сельчанка.

Село Шевченко, которое находится в восьми километрах от Курахово, российская армия освободила 21 января.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны рассказали о подвиге медсестры мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилы Болилой, которая закрыла собой от осколков тяжелораненого военного. Получив многочисленные ранения, она спасла жизнь бойца. Ефрейтора представили к государственной награде.

В конце февраля стало известно, что российский боец Данила Ланской в зоне спецоперации получил ранение во время минометного обстрела, после чего 10 часов полз в поле под ударами украинских БПЛА. Бойцу удалось преодолеть опаснейший участок, его подобрали штурмовики, которые вышли на помощь группе. Ланского эвакуировали в военный госпиталь, потом в Москву, а затем в Анапу. К сожалению, несмотря на усилия врачей, ногу бойцу спасти не удалось. Ланской проходит реабилитацию, а затем планирует переквалифицироваться в военного инструктора и делиться своим опытом и знаниями с военнослужащими.

В январе боец ВС РФ Леонид Пигин рассказал, как, получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям. Во время атаки бронемашина Пигина попала в засаду, её подбили, у военнослужащего был перебит позвоночник, он мог шевелить лишь рукой и спиной. Более чем через сутки бойца спасли военные 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».