Москва, 12 марта, 2025, 05:31 — ИА Регнум. По цвету горящего газа определяется исправность оборудования. В идеале он должен быть синим, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Жёлтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования», — уточнило ведомство «РИА Новости».

При горении газа жёлтым цветом необходимо выключить плиту, а затем позвонить в газовую службу по номеру 104. Ремонт оборудования необходимо доверить лишь квалифицированным специалистам, предупредили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, владельцам квартир, в которых установлены старые газовые плиты, грозит штраф в размере 25 тыс. рублей, предупредила директор юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева. В среднем нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет. Точный срок определяет производитель. Он указан в техническом паспорте плиты. По истечении этого времени использование газовой плиты без проведения диагностики или замены считается нарушением, напомнила юрист.

Она рекомендовала владельцам газовых плит регулярно проверять срок их эксплуатации, вовремя проводить их техническое обслуживание и диагностику, при необходимости менять устаревшие или неисправные устройства, а также не препятствовать доступу специалистов газовых служб для проведения проверок и обслуживания.