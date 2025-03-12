Москва, 12 марта, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Хозяйственные постройки на даче, в частности, уличные туалеты и беседки не нужно регистрировать. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Россреестра.

Левкий Дача

В ведомстве напомнили о необходимости регистрации только капитальных хозяйственных построек, которые считаются объектами недвижимости и должны иметь прочную связь с землёй и быть построены из определённых материалов. К таким объектам относятся капитальные гаражи, бани и иные сооружения, построенные из кирпича, блоков, деревянных элементов.

При этом разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, другие сооружения подобного назначения можно размещать на участке без постановки на кадастровый учёт и регистрации прав на них, пояснили в Росреестре.

Как сообщало ИА Регнум, хозяйственные постройки с фундаментом, в том числе бани, теплицы и сараи, с 2025 года облагаются налогом, отметила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева. Новый налог вызван необходимостью систематизировать учёт недвижимости, ранее остававшейся вне сферы имущественного налогообложения. Капитальные хозпостройки представляют собой объекты, прочно связанные с землей, их необходимо регистрировать в Росреестре. Кадастровая стоимость таких построек становится базой для расчёта налога. Ставка, как правило, варьируется от 0,1% до 0,3%. При этом налоговая служба имеет право сама оценить объект, если он не учтён в кадастровой базе, и применить к владельцу налоговые санкции за уклонение от декларирования.

В России с 1 марта вступили в силу новые правила регистрации земельных участков. Зарегистрировать сделку невозможно, если границы землевладений не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.