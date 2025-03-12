Москва, 12 марта, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Кредитная амнистия и контроль за ценами на продукты питания необходимы для повышения уровня жизни в России. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По мнению депутата, поднять уровень жизни можно, стабилизировав цены, а также проведением кредитной амнистии.

«Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — цитирует ТАСС Миронова.

Он пояснил, что половина населения РФ тратит на выплаты банкам от 10% до 30% дохода, а четверть — от 30 до 50%. Всего заемщики задолжали 1,5 трлн рублей, это только данные судов.

Миронов также отметил, что инфляция для бедных в полтора раза выше — рост цен на продукты питания бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Потому и разрыв между верхами и низами все больше, заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы от ЛДПР после отклонения коллегами проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, намерены продолжать продвигать свой проект.

Более 5 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги» за первые десять дней работы сервиса.