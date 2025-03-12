Париж, 12 марта, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Итоги переговоров США и Украины в Саудовской Аравии поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, он одобрил решение о временном прекращении огня.

France Diplomatie Эммануэль Макрон

«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах США и Украины в Джидде. Имею в виду идею о возможном 30-дневном прекращении огня», — написал глава Елисейского дворца в соцсети Х.

Макрон добавил, что теперь решение за Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз поддержал предложение о прекращении огня и возобновлении помощи Украине, заявила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги переговоров в Джидде. Это событие, по её словам, может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мяч теперь на стороне России, добавила фон дер Ляйен. Также она выразила готовность ЕС сыграть полноценную роль в предстоящих мирных переговорах.

В Джидде 11 марта состоялись переговоры США и Украины, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц объявил о том, что Дональд Трамп по итогам переговоров принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, катастрофическая ситуация на фронте спровоцировала Украину пойти на перемирие. Резкое стремление киевского режима прекратить военные действия является лукавством, считает он.

Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, подчеркнул депутат Госдумы Михаил Шеремет.