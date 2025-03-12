ДНР, 12 марта, 2025, 04:26 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на красноармейском направлении российскими военными был уничтожен вражеский пункт управления беспилотниками. В этом пункте находились шесть операторов дронов. Подробности сообщило «РИА Новости».

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

Пункт ВСУ был уничтожен с помощью высокоточного снаряда «Краснополь», выпущенного из 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» бойцами 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии, входящей в состав группировки «Центр».

«Работаем на красноармейском направлении. Наша задача — уничтожать пункты управления БПЛА противника. И «Краснополь» с одним снарядом выполнил эту задачу», — рассказал командир орудия Марат Султанов.

По его словам, основной целью как его орудия, так и всей батареи в целом является срыв ротации войск противника путём обстрела перекрёстков и дорог. В результате уничтожаются как личный состав, так и техника противника. Также ведётся контрбатарейная борьба с артиллерией ВСУ. Бойцы работают быстро, на стрельбу уходит меньше минуты.

Командир батареи самоходных артиллерийских установок Александр Мельник пояснил, что работе артиллерии мешают беспилотники противника. Поэтому первоочередной задачей артиллеристов является уничтожение пунктов управления БПЛА, где работают как операторы FPV-дронов, так и операторы разведывательных дронов. Для этого используется высокоточный снаряд «Краснополь».

«Дальность стрельбы составляет до 20 км. Вероятность поражения цели — 100%. Используется в комплексе с разведывательным БПЛА типа «Орлан-30». Дивизия постоянно наступает. Бьем врага», — пояснил Мельник.

Командир батареи также отметил маневренность, проходимость и скорострельность самоходной артиллерийской установки, которые делают её более эффективной по сравнению с аналогами противника. Это преимущество достигается благодаря установке орудия на шасси танка Т-72. ВСУ используют в основном колёсную технику, что затрудняет её передвижение по грунтовым дорогам. На технике также установлена система радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, российский расчёт гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Центр» с помощью «Краснополь-М2» уничтожил командный пункт украинских военных на красноармейском направлении. После выполнения боевой задачи бойцы расчёта замаскировали гаубицу и убыли в укрытие. Позже расчёт беспилотника «Орлан-30» выполнил корректировку огня.

Российские военные используют новейшие беспилотники, которые могут проникать в блиндажи противника. Дрон с боеголовкой может пробираться в узкие пространства.

8 января Минобороны РФ показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российских войск в зоне проведения спецоперации.

Министерство обороны 4 января опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.