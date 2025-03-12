Вашингтон, 12 марта, 2025, 04:14 — ИА Регнум. В повестке переговоров США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) не было темы отставки главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 11 марта сообщила журналистка телеканала Fox News Нана Саджая.

Серегй Корсун ИА Регнум

«Источник, напрямую вовлечённый в переговоры, заявил, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде», — написала она в соцсети Х.

Переговоры между делегациями США и Украины состоялись 11 марта. Они длились более девяти часов.

Как сообщало ИА Регнум, в первом раунде переговоров стороны обсуждали инициативу Киева о прекращении боевых действий в небе и на море, соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хотел получить Киев от Вашингтона. Украина в ходе переговоров выразила готовность принять предложение США и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия. Также стороны договорились продолжить диалог, но даты, хотя бы примерные, не были озвучены.

В начале марта Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины. Почти год как нелегитимный глава киевского режима признал, что убрать его «будет непросто».

После перепалки в Белом доме финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился к руководству ВСУ с призывом остановить разрушение страны и призвал отправить Зеленского в отставку. Видеозаписи из Белого дома свидетельствуют о том, что глава киевского режима не в своем уме, прокомментировал эксперт.