Москва, 12 марта, 2025, 03:56 — ИА Регнум. Мошенники нашли очередной способ обмана — они активно начали использовать недавно введённый механизм самозапрета на получение кредитов. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации развития финансовой грамотности.

Mosreg.ru «Госуслуги»

Злоумышленники звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и утверждают, что самозапрет был установлен ошибочно. Затем они предлагают перейти по короткой ссылке, которая на самом деле является фишинговой.

«Ссылку присылают в мессенджере якобы для исправления ситуации. После перехода по ссылке пользователь попадает на сайт, который имитирует портал «Госуслуги», вводит свои данные, и они попадают к мошенникам», — пояснили в ассоциации.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг» и получить доступ к счетам.

Также в ассоциации отметили, что по фишинговой ссылке на телефон жертвы может загрузиться вирус. Такая программа может читать СМС, в том числе коды для входа на портал госуслуг или в интернет-банк.

Сигналы о попытках мошенничества с использованием самозапрета также фиксируются на платформе «Мошеловка» от «Народного фронта». По словам эксперта Александры Пожарской, злоумышленники представляются сотрудниками портала госуслуг, представителями бюро кредитных историй или службы поддержки банков.

Как сообщало ИА Регнум, более 5 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги» за первые десять дней работы сервиса. Самому старшему заявителю 103 года.

Чаще всего самозапрет ставят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области (307 тыс.). В других регионах России количество таких заявок не превышает 200 тыс.

1 марта на портале «Госуслуги» был запущен сервис, который позволяет гражданам добровольно запретить оформление кредитов и займов. В кредитной истории появляется отметка с датой начала действия запрета, и после этого банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов. Ограничение распространяется на все потребительские кредиты и займы, а пользователи могут установить полный или частичный запрет, например оставив возможность оформления кредита только при личном визите в банк или МФО.