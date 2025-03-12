Москва, 12 марта, 2025, 03:51 — ИА Регнум. Организатор взрыва в жилом комплексе Москвы «Алые паруса» мог использовать незаконно приобретённые документы для проживания в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Александра Просвирникова ИА REGNUM ЖК «Алые паруса»

«Предварительно, организатор взрыва приобрёл разрешительные документы, благодаря которым и легализовал своё нахождение в России», — уточнил источник в беседе с «РИА Новости».

Взрыв в одном из домов ЖК «Алые паруса» на Академической улице прогремел утром 3 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, по факту взрыва возбудили уголовное дело. В холле одного из московских домов взорвалась граната, когда рядом находились люди. В результате инцидента пострадали пять человек. Целью преступников, устроивших взрыв, был глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Мужчина был экстренно госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой Федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним. Следователи в качестве мотива убийства главы Федерации бокса республики рассматривали несколько версий, в том числе личную месть. Устанавливается круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

Позднее по делу об убийстве Саркисяна, погибшего после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», задержали двух подозреваемых. Оба родились и выросли в армянском Вагаршапате, однако переехали в Россию, где прожили много лет. 61-летний Грачья П. работал преподавателем спортивно-бальных танцев, а 44-летний Арман П. проходил у него обучение.