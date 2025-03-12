Вашингтон, 12 марта, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Причастность советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кита Келлога к решению урегулирования конфликта на Украине находится под большим вопросом. Об этом написали авторы издания Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Белый дом

«Роль Келлога — под большим вопросом. Уже слишком много ключевых лиц, посланников, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — заявил чиновник.

Газета назвала активных участников процесса, таких как госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Именно они задействованы в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии.

При этом другие представители Белого дома опровергают такие утверждения, добавили авторы. Якобы Келлог напрямую работает с Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп понимает важность перезагрузки отношений с Россией, заявил 6 марта Кит Келлог. Он отметил, что стратегия по изоляции России и отсутствию диалога с властями в период украинского конфликта уже утратила жизнеспособность. Подобную политику нельзя назвать ответственным дипломатическим подходом, добавил Келлог.

В Джидде 11 марта прошли переговоры США и Украины, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого Майкл Уолтц объявил о том, что Дональд Трамп по итогам переговоров принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.