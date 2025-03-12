Вашингтон, 12 марта, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Российские военные используют в зоне спецоперации на Украине новейшие беспилотники, которые могут проникать в блиндажи противника. Об этом написал 10 марта американский журнал Forbes.

ИА Регнум

«Небольшие, манёвренные и не поддающиеся глушению, лучшие российские оптоволоконные беспилотники в руках опытных операторов способны проникать в здания и блиндажи, в которых укрывается украинская техника», — отметили в статье.

В материале опубликовали видео, на котором дрон с боеголовкой пробирался под брезентом в сарай, где была припаркована украинская колесная гаубица «Богдана». Беспилотник врезался в кабину гаубицы и повредил её, указали в материале.

Авторы добавили, что небольшие дроны с видом от первого лица могут подлетать достаточно близко и протискиваться в узкие пространства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Forbes писал, что российская армия начала применять в зоне спецоперации новые FPV-дроны с камерами-фотоловушками, способными передавать видеосигнал при обнаружении движения. Эти дроны представляют собой эффективные и незаметные устройства слежения, о которых мечтали американские военные, отметили в статье. Ранее такое оборудование использовали для получения фотоматериалов и видеоматериалов о животных, теперь комплектующие для него сильно подешевели и стали доступны для массового применения на линии фронта. БПЛА могут быть скрытно установлены вдоль дорог для передачи видеоизображений движущихся объектов. Также их можно использовать на подступах к позициям при обороне, чтобы заранее заметить приближение противника. Чтобы усложнить их обезвреживание, ловушки можно заминировать.

В августе 2024 года российские военные начали применять FPV-дроны «Ветер», оснащённые искусственным интеллектом, в зоне проведения специальной военной операции на Украине. У дронов есть автоматическое наведение на цель.