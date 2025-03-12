Симферополь, 12 марта, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Катастрофическая ситуация на фронте спровоцировала Украину пойти на перемирие. Резкое стремление киевского режима прекратить военные действия является лукавством, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта — лукавство. Ситуация на фронте для ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и захотел срочно перемирия», — пояснил Рогов «РИА Новости».

Он подчеркнул, что России необходим прочный и долгосрочный мир, заинтересован ли в этом привыкший делать деньги на крови киевский режим, остаётся под вопросом.

По словам Рогова, США пока не гарантировали, что ВСУ не используют временное прекращение огня для перевооружения, перегруппировки и пополнения своих подразделений, а затем с новой силой атакуют российские регионы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России. Наиболее массированному налёту подверглась Курская область, где сбили 126 БПЛА. В МИД России отметили, что атака была приурочена к переговорам Украины и США в Саудовской Аравии. Режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнули в ведомстве.

Зеленский 11 марта по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) заявил о готовности Украины принять предложение американской делегации о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. При этом режим может быть продлён по взаимному согласию сторон и одновременному выполнению российской стороной.

Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что Россия не питает иллюзий после прошедших переговоров в Джидде между представителями США и Украины, рассматривая их в качестве сложного и долгосрочного процесса, направленного на достижение стабильного, а не краткосрочного мира, отвечающего интересам одной из сторон. Для России неприемлемы шантаж и запугивание, добавил парламентарий.