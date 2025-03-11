Москва, 12 марта, 2025, 02:52 — ИА Регнум. В ближайшем будущем президент США Дональд Трамп может столкнуться с серьёзными трудностями как внутри страны, так и за её пределами. И тогда ему не будет дела до Украины с её проблемами. Трамп просто «отдаст» Украину России, считает политолог, философ Александр Дугин.

Сергей Корсун ИА Регнум

По мнению Дугина, через месяц-другой американский лидер столкнётся с проблемами внутри страны и за её пределами — с Европой, Канадой, Гренландией и мексиканскими наркокартелями, которые ежедневно атакуют южные границы США.

«И тогда на следующем этапе Украина с её редкоземельными металлами станет ему не просто не нужна — он с радостью отдаст её нам, чтобы мы занялись этим токсичным активом и не вмешивались ни во что другое», — заявил в интервью NEWS.ru эксперт.

Дугин также добавил, что активная поддержка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая не нравится странам исламского мира, может усугубить положение Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, Канада могла бы войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы полностью урегулировать вопрос с взаимными торговыми пошлинами, заявил Дональд Трамп. По его мнению, если канадцы станут американцами, их налоги заметно снизятся, уровень безопасности возрастёт, а проблемы с границей исчезнут. Канада при этом будет важной частью «самой великой и могущественной нации в мире», а США станут «больше, лучше и сильнее», чем когда-либо прежде.

Дональд Трамп отвернулся от Европы, которая шокирована этим, написала американская газета The New York Times (NYT).

27 февраля аналитики в беседе с NYT заявили, что желание Трампа разрешить украинский конфликт и сократить свои обязательства перед европейскими союзниками обернется «гибелью и разрушением» Европы. Эксперты уточнили, что новая американская администрация воспринимает Евросоюз как конкурента и как экономическую и идеологическую угрозу.