Киев, 12 марта, 2025, 02:39 — ИА Регнум. На Украине ночью 12 марта взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве, Харькове и Днепре.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Издание «Общественное. Новости» написало о прогремевших взрывах в Киеве и Харькове, не приводя подробностей инцидентов.

О третьей серии взрывов за ночь в Днепре сообщило издание «Страна. ua».

Ранее в Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. Наиболее массированному налёту подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

В Подмосковье в результате атаки дронов в ночь на 11 марта погибли три человека. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям.