Вашингтон, 12 марта, 2025, 02:34 — ИА Регнум. О желании в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным заявил 11 марта американский лидер Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Как говорится, для того чтобы танцевать танго, нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится. И я действительно думаю, что это ознаменует собой 75% пути. Остальное — это оформление документов», — сообщил Трамп журналистам в ходе выступления в Белом доме.

Также глава государства утвердительно ответил на вопрос репортёров о вероятности диалога с Путиным на текущей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также тему урегулирования ситуации на Украине. Президенты России и США согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. Он отметил, что процесс будет запущен в ближайшее время.

После переговоров президентов России и США целый ряд европейских политиков высказались в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в этих заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства тем, что у Украины якобы есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь заявила, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия.

Ранее Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.