Москва, 12 марта, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от ЛДПР после отклонения коллегами проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, намерены продолжать продвигать свой проект.

Полина Серова ИА REGNUM Пенсионер

«Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нём положений. Это принципиальный вопрос для нас», — цитирует лидера партии Леонида Слуцкого «РИА Новости».

Политик пояснил, что повышение размера пенсии позволит старшему поколению, которое строило и развивало страну, обеспечить себе более качественную жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, при более позднем обращении за назначением страховой пенсии, которая составляет около 50 тыс. рублей, можно увеличить выплату до 74 тыс. рублей. Это произойдет в случае, если за назначением страховой пенсии обратиться позже на 10 лет.

Получить пенсию за выслугу лет могут россияне, работающие в определенных сферах, например госслужащие.