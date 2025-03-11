Киев, 12 марта, 2025, 02:01 — ИА Регнум. На Украине ночью 12 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве сирены взвыли в 01:45.

Также об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил о массированной ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру. Он уточнил, что в результате этого ситуация в энергосистеме Украины может измениться.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

В результате массированной атаки ВСУ на Москву в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а ещё один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.