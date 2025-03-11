Киев, 12 марта, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Киев дал согласие на предложение США и готов объявить 30-дневное прекращение огня по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в заявлении на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского по результатам переговоров 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия).

Сергей Корсун ИА Регнум

В официальном заявлении говорится, что Украина готова принять предложение американской делегации о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. Отмечается, что режим может быть продлён по взаимному согласию сторон и одновременному выполнению российской стороной.

«США доведут до ведома РФ, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — говорится в тексте.

При этом военная помощь Украине со стороны США уже возобновлена, заявил замглавы офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав делегации для переговоров. Вся поддержка была остановлена президентом Дональдом Трампом 4 марта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп подтвердил, что Киев готов на полное прекращение огня. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что стороны «продвигаются».

Президент Болгарии Румен Радев 8 марта заявил, что конфликт на Украине тянет Европу на дно, при этом позиция Евросоюза по достижению мира силой выглядит нереалистично.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал глава государства Владимир Путин.