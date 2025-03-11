Москва, 12 марта, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы рассмотрят проект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Об этом 11 марта сообщила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества», — уточнила депутат в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что документ направлен на защиту граждан от психологического и финансового вреда. Только в 2024 году, по её словам, мошенники лишили граждан более 100 млрд рублей.

Парламентарий призвала поддержать инициативу для обеспечения безопасности общества и укрепления доверия к достоверной информации. Законопроект соответствует указу президента России о сохранении традиционных ценностей и не потребует дополнительных бюджетных расходов, заверила Останина.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным исследования Yota, россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Число посетителей ресурсов об астрологии, гаданиях и нумерологии выросло по сравнению с 2023 годом на четверть, прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Кроме того, на 19% увеличилось общее время, которое россияне проводили на подобных порталах. Гадания и нумерология особенно интересны были аудитории в возрасте 36–45 лет, а гороскопы и натальные карты — россиянам 26–35 лет.

Одним из стремительно набирающих популярность товаров на российских маркетплейсах стали гадальные карты, включая карты таро. В 2024 году россияне потратили на покупку таких инструментов для магической практики и руководств по использованию почти 2 млрд рублей — это на целый миллиард больше суммы, которую принесли подобные продажи в 2022 году.