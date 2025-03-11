Вашингтон, 12 марта, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Вице-президент США Джеймс Ди Вэнс заявил, что его воевавшему на стороне ВСУ двоюродному брату Нейту стоило обратиться к нему через близких, а не в публичном пространстве. Об этом написала New York Post.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Что касается его критики, я не заинтересован в том, чтобы спорить с ним публично, но я чувствую необходимость затронуть один конкретный вопрос: его неудачную попытку связаться со мной», — пояснил Вэнс.

Вице-президент отметил, что продолжает считать Нейта «самым крутым парнем из всех» вне зависимости от его слов.

Вэнс также заявил, что никогда не говорил о службе Нейта в ВСУ публично, «потому что не хотел подвергать его жизнь еще большей опасности».

Как сообщало ИА Регнум, Нейт Вэнс воевал в составе отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи». Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.

На Украину Нейт Вэнс прибыл в марте 2022 года. Он принимал участие в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. В январе 2025 года он уволился и вернулся в США, но Украину продолжает поддерживать, как и раньше.

В беседе с журналистами Нейт Вэнс явно был огорчён тем, что его двоюродный брат не поинтересовался его боевым опытом и выступил против выделения помощи для Киева.

Братья при этом хорошо знакомы и иногда проводили вместе отпуск. Перед поездкой на Украину Нейт четыре года отслужил в армии США и прошел подготовку в качестве морского пехотинца.

Свыше 3,3 тыс. наемников из более чем 70 стран принимают участие в военных действиях против ВС РФ в рядах украинских формирований. Об этом 3 марта рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.