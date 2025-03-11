Киев, 12 марта, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Военная помощь Украине со стороны США возобновлена. Об этом 11 марта заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав делегации киевского режима для переговоров в Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Имею подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США возобновлена», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Палиса, договорённости сторон начинают исполняться.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. По данным Bloomberg, в рамках указа американского президента Дональда Трампа также была приостановлена передача Киеву оружия, находящегося в пути на самолётах и ​​кораблях или ожидающего в транзитных пунктах в Польше. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркивал, что предоставляемая Украине военная помощь и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно продлевать конфликт, утверждал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.

В Джидде 11 марта прошли переговоры США и Украины, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого Майкл Уолтц объявил о том, что Дональд Трамп по итогам переговоров принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.