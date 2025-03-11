Вашингтон, 12 марта, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Киев готов на полное прекращение огня. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Трамп

«Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — высказал мнение Трамп 11 марта на встрече с бизнесменами.

Ранее американский лидер заявлял журналистам, что он надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине в ближайшие дни. Также Трамп говорил, что рассчитывает на согласие президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, представители США и России проведут встречу по Украине 11 или 12 марта. Трамп заявил, что надеется выработать соглашение в ходе переговоров.

Представители киевского режима в ходе переговоров в Саудовской аравии 11 марта выразили готовность принять предложение Вашингтона и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что стороны «продвигаются».

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.