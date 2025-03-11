Вашингтон, 12 марта, 2025, 00:56 — ИА Регнум. В рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта президент США Дональд Трамп не требует демилитаризации Украины. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters.

U. S. Air Force Дональд Трамп

«Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которых Трамп не давил на Украину», — отметили авторы со ссылкой на высказывание высокопоставленного европейского чиновника.

В Европе рассчитывают на сохранение такой риторики президента США, указали в статье. Также источник агентства уточнил, что при этом Трамп не поддерживает идею о членстве Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню на открытии Парижского форума по обороне и стратегии выступил против любой демилитаризации Украины после урегулирования конфликта. Он добавил, что украинская армия станет важной частью будущей региональной архитектуры безопасности. В то же время французский министр высказался за скорейшее прекращение огня на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу отметил, что решение российского лидера Владимира Путина о проведении специальной военной операции было связано не только с расширением НАТО, но и с возникшими угрозами на Украине. Он без промедления продемонстрировал готовность к переговорам, по итогам которых Россия хотела достичь договоренностей о нейтральном статусе Украины, денацификации, демилитаризации, отсутствии угрозы для русских и прекращении дискриминации русскоговорящих, уточнил Лукашенко.

Путин неоднократно подчёркивал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.