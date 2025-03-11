Страсбург, Франция, 12 марта, 2025, 00:48 — ИА Регнум. Еврокомиссия призывает все страны Европы начать «готовиться к войнам». С таким заявлением обратился 11 марта на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне и космосу литовец Андрюс Кубилюс.

European People's Party Андрюс Кубилюс

«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», — цитирует Кубилюса ТАСС.

По словам еврокомиссара, Россия якобы «в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО». При этом он не пояснил своё утверждение, а лишь заявил, что «вся Европа стала целью агрессии России и все европейские страны являются прифронтовыми государствами».

Литовский политик также призвал «более чем когда-либо защищать Украину», чтобы попытаться добиться там «мира через силу», который должен быть заключен с участием «сильной Европы».

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон возомнил себя Наполеоном Бонапартом и ведет страны к мировой войне. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, комментируя заявления Макрона о французском ядерном оружии в его обращении к согражданам.

Блага призвал западных лидеров не разжигать конфликт «как безумцы», а вести диалог с Россией.

25 февраля газета The Daily Telegraph написала, что если США сократят военное присутствие в Европе, то Франция может разместить на территории Германии истребители с ядерным оружием. Затем президент Франции призвал страны Евросоюза начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС.

Президент Болгарии Румен Радев 8 марта заявил, что конфликт на Украине тянет Европу на дно, при этом позиция Евросоюза по достижению мира силой выглядит нереалистично.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, так как он наносит огромный ущерб европейской экономике.

7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в сознательной эскалации конфликта на Украине. Она отметила, что ЕС из успешного экономического проекта превращается в милитаризированное объединение с навязчивой идеей нанести России стратегическое поражение.