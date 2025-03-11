Лондон, 12 марта, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп добивается скорейшего урегулирования конфликта на Украине, так как хочет сформировать новый миропорядок. Об этом 11 марта заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник британской разведки MI-6 Алистер Крук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Трамп хочет, чтобы Украина была урегулирована, и точка. Это нужно для того, чтобы он мог быстро двигаться вперёд — нормализовать отношения с Россией и начать «большую картину» проекта по установлению нового мирового порядка, который положит конец войнам и будет способствовать развитию деловых связей», — отметил Крук в статье для Strategic Culture.

Также экс-дипломат указал, что Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели — глобальной перезагрузки.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта обозреватель американской газеты The New York Times Фара Стокман высказала мнение, что Дональд Трамп проводит политику реализма и потому считает Украину пешкой в игре, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией. Для главы Белого дома самым важным является могущество США, а не идеология или деньги. Трамп верит в необходимость «доминировать над слабыми и уважать сильных», считает журналист.

В Джидде 11 марта прошли переговоры между делегациями США и Украины, они длились более девяти часов. В первом раунде стороны обсуждали инициативу Киева о прекращении боевых действий в небе и на море, соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хочет получить Киев от Вашингтона. Украина в ходе переговоров выразила готовность принять предложение США и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия. Также стороны договорились продолжить диалог, но даты, хотя бы примерные, не были озвучены.

В этот же день Дональд Трамп заявил о намерении представителей США и России провести встречу по Украине 11 или 12 марта. Глава Белого дома отметил, что надеется выработать соглашение в ходе переговоров.