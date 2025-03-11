Брянск, 12 марта, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны отражают ночью 12 марта атаку беспилотников ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что силы ПВО Минобороны ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских дронов. Богомаз призвал население соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, женщина получила осколочные ранения во время атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) 7 марта на город Стародуб в Брянской области.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.