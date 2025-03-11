Киев, 12 марта, 2025, 00:22 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о предложении США прекратить огонь на 30 дней, указал, что в случае, если Россия согласится на это, Киев сразу же начнет подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

На брифинге по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде Ермак заверил, что Киев готов «безостановочно работать» над подготовкой к следующему этапу в урегулировании конфликта.

«Разумеется, это только первый шаг», — цитирует Ермака украинский телеканал «Общественное».

Ермак также сказал, что на встрече не говорили о территориальных уступках, якобы ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями, они длились более девяти часов.

Андрей Ермак заявил о проведении на следующей неделе «технического раунда» переговоров США и Украины о режиме прекращения огня. При этом президент США Дональд Трамп по итогам американо-украинских переговоров принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи киевскому режиму.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее указал, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям конституции страны.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.