Брюссель, 12 марта, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) приветствовал переговоры США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) о прекращении огня и возобновлении помощи. Об этом 11 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

«ЕС приветствует новости из Джидды о переговорах США и Украины, включая предложение о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными, а также помощи в сфере безопасности со стороны США», — написала она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен добавила, что это событие может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины.

По словам главы Еврокомиссии, мяч теперь на стороне России. Также она выразила готовность ЕС сыграть полноценную роль в предстоящих мирных переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в Джидде состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Встреча продлилась более девяти часов. Представители киевского режима заявили о готовности принять предложение Вашингтона и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае согласия России.

На полное прекращение огня в конфликте на Украине в ближайшие дни надеется и президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил по итогам переговоров в Джидде. Также Глава Белого дома анонсировал встречу американских и российских представителей 11 или 12 марта. Трамп подчеркнул, что надеется выработать соглашение в ходе переговоров.

Лидеры стран ЕС на саммите 6 марта согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и был предложен Еврокомиссией. Стоимость его реализации оценили в 800 млрд евро, средства для финансирования планируют привлекать в течение четырёх лет. Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию украинского конфликта, вместо того чтобы способствовать поиску мирных способов урегулирования, отмечала 7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По итогам внеочередного саммита ЕС, посвящённого наращиванию оборонных возможностей, подтверждается стремительное перерождение этого некогда успешного торгово-экономического проекта в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения России «стратегического поражения», уточнила дипломат.