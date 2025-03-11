Киев, 12 марта, 2025, 00:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта. Таким образом он отказался от своих ранее озвученных предложений прекратить огонь только в воздухе и на море.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В вечернем видеообращении Зеленский пояснил, что было предложение именно от США сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, беспилотников и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

«Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский.

Теперь Вашингтон и Киев ждут, что ответит Россия.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.

11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины, они длились более девяти часов.

В первом раунде переговоров США и Украины обсуждалась инициатива Киева о прекращении боевых действий в небе и на море и соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хочет получить Киев от Вашингтона.