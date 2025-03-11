Вашингтон, 11 марта, 2025, 23:47 — ИА Регнум. На полное прекращение огня в конфликте на Украине в ближайшие дни надеется президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил 11 марта журналистам в Белом доме.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Путин, Трамп

«Надеюсь, это произойдёт в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть [это]. Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения», — ответил Трамп на вопрос о возможности полного прекращения огня на Украине.

Также президент США подчеркнул, что рассчитывает на согласие российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Трампа, представители США и России проведут встречу по Украине 11 или 12 марта. Глава Белого дома заявил, что надеется выработать соглашение в ходе переговоров.

В Джидде 11 марта прошли переговоры между делегациями США и Украины, они длились более девяти часов. Представители киевского режима в ходе переговоров выразили готовность принять предложение Вашингтона и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос о ходе переговоров, заявил, что стороны «продвигаются».

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал президент Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.