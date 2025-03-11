Киев, 11 марта, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о проведении на следующей неделе «технического раунда» переговоров США и Украины о режиме прекращения огня. Об этом сообщили 11 марта украинские СМИ.

Global Look Press/Freddie Everett/Us State

«Уже на следующей неделе начнется следующий раунд переговоров. По словам Ермака, он будет уже более техническим. Стороны будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня на Украине, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сказала журналистка в прямом включении украинского телемарафона из Джидды (Саудовская Аравия).

Журналистка добавила, что Ермак заявил, что диалог США и Украины будет продолжаться. Но даты, хотя бы примерные, не были озвучены.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями, они длились более девяти часов. Украина в ходе переговоров с США выразила готовность принять предложение Вашингтона и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, текст которого 11 марта опубликован на сайте Зеленского.

Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.